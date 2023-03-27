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ما هي رسائل باسيل السياسية والإقتصادية التي أراد إيصالها للخارج ؟

27
MARCH
2023
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د. رانيا حتي-

يعمد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كل مناسبة إيصال رؤيته السياسية والإقتصادية المستقبلية لتتوضح مواقفه بشكل نهائي . كما يحرص على اختيار كلماته بدقّة لألا تحمل اي تأويل أو يشوبها اي تفسير .

أولا ً من حيث الشكل، يُركز باسيل على تظهير صورة عددية لتياره من جهة وصورة نمطية من جهة أخرى سواء على المستوى التنظيمي او على المستوى الفكري المؤسساتي.

ثانياً، إظهار التيار بأنّ له رؤية مستقبلية جديدة للبنان لجذب انتباه العديد من الدول التي لديها رؤى إقتصادية مماثلة وخاصة الدول التي تسعى لتنشيط إقتصادها في كافة الصعد.

ثالثاً، رسالة للتأكيد بأنّ أساس فكره يتمحور بداية حول رؤية مشرقية جديدة، قد تُشكل نموذجاً لمشروع إقتصادي إقليمي بتحديده اسماء كسوريا، الأردن، العراق وفلسطين.

رابعاً، تخطّي الرؤية المشرقية لتطال الدول الخليجية بشتى الميادين بما فيها منفعة متبادلة ومصالح مشتركة للجميع.

خامساً، بعث رسائل تطمئن الغرب وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية . مفادها بأن لبنان لن يكون منخرطاً بمحور كالمحور الصيني- الروسي -الإيراني إنما سيتعامل مع الجميع على قاعدة المساواة ليكون لبنان عقدة وصل وتواصل مع كافة الدول باستثناء الكيان الإسرائيلي .

سادساً، إقتناعه بتحييد لبنان لا حياده عن صراعات المنطقة مع تثبيت حق المقاومة بالدفاع عن لبنان من ضمن استراتيجية دفاعية لا تتخطى حدود الوطن وتؤمن للبنان القوة الرادعة.

سابعاً، رسالة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والغير دولية مفادها بأننا لن نسمح بالإعتداء على النازحين السوريين بما يندرج مع احترام حقوق الإنسان على ألاّ تأتي تلك الحقوق على حساب الشعب اللبناني. فشرط عودتهم إلى سوريا امر حتمي ولا بدّ منه لما يتسبب من تغيير ديمغرافي لأن لبنان لأبنائه اللبنانيين فقط.


باختصار، تعددت الرسائل والهدف واحد. هو ان التيار لديه استراتيجية واضحة لكيفية تعاطي لبنان مع باقي الدول سياسياً وإقتصادياً بحسب أولوياته الوطنية . وبأنه بدايةً تيار مشرقي، منسجم مع محيطه العربي، منفتح على الغرب المتوسطي والأميريكي كما الشرق الآسيوي والفارسي. لكنه يرتكز على أساس فاتيكاني بأن لبنان كان وسيبقى وطن الرسالة والإنفتاح لا التقوقع والإنعزال.
وتلك الأهداف هي من تؤسس "للبنان القوي" الحر، السيد والمستقل.

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