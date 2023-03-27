living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

امطار غزيرة وانخفاض سريع وملحوظ في الحرارة .. منخفض جوي اعتباراً من هذا اليوم

27
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح تدريجيا بدءا من الظهر فتصل سرعتها ليلا لحدود 60 كم/س، و75كم/س شمال البلاد.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء ، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي يحمل معه أمطارا وثلوجا وعواصف رعدية ورياحا شديدة، ويستمر حتى مساء الخميس حيث يتحول الى مستقر.
معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 14 الى 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: قليل الغيوم وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح تدريجيا بدءا من الظهر فتصل سرعتها ليلا لحدود 60كم/س، و75كم/س شمال البلاد.

الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية احيانا، وانخفاض سريع وملحوظ في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تبدأ الأمطار بالهطول بشكل متفرق صباحا ثم تشتد غزارتها تدريجيا بدءا من الظهر، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود75 كم/س ، على ان تتجاوز سرعتها 100 كم/س بعد الظهر ولفترة زمنية محدودة في المناطق الشمالية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا، مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة ، وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحيانا جنوب البلاد. تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر خلال الفترة الصباحية، ويبدأ الطقس بالتحسن تدريجيا بدءا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 15 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 18 درجة، في الداخل من 10 إلى 22 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.

-حال البحر: متوسط الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,32

-ساعة غروب الشمس: 18,55

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   