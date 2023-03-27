سرقة كابلات كهربائية في جبيل

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صـدر عـن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الدّاخلي شعبة العـلاقـات العامّـة بلاغ جاء فيه, "في سياق متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لعمليات سرقة الكابلات الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم".



وأضاف البلاغ, توافرت معلومات لهذه الشعبة أنه "بتاريخ 24-3-2023 أقدم مجهول على الدخول إلى حرم شركة كهرباء لبنان في محلة فتري قضاء جبيل، وأثناء قيامه بسرقة أسلاك كهربائية وكمية من الحديد منها، حضر أحد موظفي الشركة, وعند رؤية الأخير للسارق لاذ بالفرار على متن دراجة آليّة من دون لوحات".



وتابع, "قد تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الحادثة، علماً أنّ الشركة ذاتها تعرّضت بتاريخ سابق لعملية سرقة أدوات ومعدات من داخلها".

وأوضح البلاغ, "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى:ج. ك. (مواليد عام 1990، لبناني)".



وإستكمل, "بتاريخ 25-3-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة في محلة جبيل على متن دراجة آليّة من دون لوحات، فنصبت له كمينا محكما أسفر عن توقيفه وضبط الدراجة".



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بمحاولة سرقة كابلات كهربائية وحديد من الشركة المذكورة في محلة فتري مجرى نهر ابراهيم.



ووفق البلاغ, "تم حجز الدراجة الآلية عدلياً، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".