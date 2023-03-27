ندوة عن بشارة العذراء في اكليركية القديسة حنة رياق: تشديد على نهائية لبنان وانتخاب رئيس

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بمناسبة عيد سيدة البشارة الوطني، نظّم مركز حوار الأديان والثقافات في لبنان برئاسة السيد علي السيد قاسم بالتعاون مع مدرسة اكليريكية القديسة حنة لبطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في رياق، ندوة ثقافية فكرية روحية اجتمع فيها نخبة من أهل الفكر والدين والقضاء والأحزاب والإعلام والبلديات والمخاتير.

وشارك في الندوة الميتروبوليت انطونيوس الصوري راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعها للروم الأرثوذكس ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر رفاعي، المستشار الثقافي الايراني في لبنان السيد كميل باقر، مستشار مشيخة عقل الموحدين الدروز الشيخ عامر زين الدين، الارشمندريت حنانيا قودجانيان ممثّل بطريركية الأرمن الأرثوذكس، رئيس دير الآباء الانطونيين في رياق وجمهور الدير وعدد من مشايخ وكهنة المنطقة. وتمحورت الكلمات حول البشارة في الأديان السماوية وتطبيقها على أرض الواقع اللبناني وثوابت العيش الواحد. وتم تأكيد أسس المواطنة في لبنان وتعزيزها وضرورة انتخاب رئيس.

وفي الختام تلا الأب الرئيس ايلياس ابراهيم رئيس الإكليريكية توصيات اللقاء وختم بصورة تذكارية جامعة.