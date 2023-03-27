living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلغاء جلسة مجلس الوزراء حرم الموظفين من الزيادات!

27
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كان موظفو القطاعين العام والخاص ينتظرون جلسة مجلس الوزراء الاثنين(اليوم) حيث كان من المقرر ان يتم اقرار الزيادة على الرواتب لكن الاجواء المشحونة في البلد ادت الى اعلان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي  الغاء الجلسة.
لن ندخل هنا في الاسباب التي ادت الى الغاء جلسة مجلس الوزراء و من يتحمل مسؤولية ما يجري ومن المخطئ ومن على صواب ومن تهمه مصلحة البلد ومن لا تهمه طبعاً الكل مسؤول وبدلاً من ان يعمل جميع المسؤولين على معالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والمالية يتلهون بالمناكفات والسجالات "والساعات "التي تزيد الازمات تفاقماً وتأخذ البلد الى المجهول.

 
في هذا الاطار اسف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر لأن الفقير والعامل والموظف دائماً هو الذي يدفع ثمن الصراعات الحاصلة وقال من المعيب ان نصل الى هذا الصراع حول تقديم الساعة يجب ان نتحاور ضمن حس وطني ينعكس ايجاباً على الفقراء والمعذبين في هذه المرحلة الذين يدفعون الثمن غالياً مشيراً الى ان كل الصراعات السياسية التي شهدناها منذ مدة تنعكس سلباً على سعر صرف الليرة وعلى حياة المواطنين.

ودعا الاسمر الى التخفيف من هذه اللهجات المتصاعدة وان ننظر الى هذا الشعب المعذب بطريقة مقبولة لمعالجة حد ادنى من اوجاعه وقال كنا اتفقنا ان تصدر الاثنين المراسيم في القطاعين العام والخاص وهذا يخفف جزءً بسيطاً من معاناة الناس في القطاعين الذين يبلغ عديدهم حوالي ٨٠٠ الف عامل مشدداً على ضرورة معالجة هذه المواضيع العامة والمواضيع السياسية و حتى المواضيع التي تتعلق بالتوقيت بروح وطنية و بحس وطني جامع.

واكد الاسمر انه بناءً على جلسة مجلس الوزراء التي كانت ستقر المراسيم توافقنا مع الهيئات الاقتصادية بعدما قطعناً شوطاً كبيراً من المفاوضات حول رفع اخر للحد الادنى للاجور ورفع بدل النقل في القطاع الخاص كما اتفقنا على عقد جلسة مؤشر الخميس المقبل وبادر وزير العمل بالدعوة الى هذا الاجتماع الذي قد يكون اجتماعاً فاصلاً لان هناك توافقا تقريبيا حاصلا بين كل الفئات التي تشكل لجنة المؤشر على بعض الارقام ويبقى الحوار حول بعض الارقام الاخرى توصلاً الى الى اتفاق.

وختم الاسمر بالقول كنا نعول على جلسة مجلس الوزراء ان نطوي صفحة وننطلق باتجاه اعادة النظر في زيادات معينة في القطاع الخاص ورفع الحد الادنى للاجور وبدل النقل على ان تكون الارقام مضاعفة او اكثر انما ما نشهده اليوم هو تأزم سياسي ادى الى تأجيل جلسة مجلس الوزراء متمنياً ان يزول هذا التأزم وان نعود الى لغة الحوار التي تؤدي الى التخفيف من معاناة الشعب بصورة عامة والطبقة العمالية في القطاعين العام والخاص بصورة خاصة.

بدوره رأى الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي الدكتور باسم البواب في حديث للديار ان بيان رئيس الحكومة جاء ليرفع مسؤولية ما الت اليه الامور عنه ويقذف الطابة باتجاه مجلس النواب ويلقي عليه مسؤولية تأخير انتخاب رئيس الجمهورية ومن بعدها تشكيل حكومة وعندها يتم النظر بموضوع رواتب الموظفين.

ووفق البواب الظاهر انه ليس هناك اتفاق على زيادة رواتب الموظفين ودفعها بالدولار الذي سيكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة جداً وسيؤدي الى زيادة الضرائب اكثر واكثر سيما لناحية الجمارك والـ tva ورفع سعر منصة صيرفة مشيراً ان هذه الامور ستزيد الاعباء على الموظفين انفسهم وكل المواطنين كما سيضر القطاع الخاص.

واذ اكد البواب ان ان زيادة الرواتب لن تفيد القطاع العام كثيراً لأنها ستزيد التضخم كما انها ستؤدي الى انخفاض عمل القطاع الخاص وستزيد البطالة مشددا على ان الحلول تبقى في تطبيق الاصلاحات الضريبية والمالية والمصرفية ودمج المصارف واقرار قانون الكابيتال الكونترول ومؤكداً انه اذا لن تتم هذه الامور لن يكون هناك بلد وسنبقى في الدوامة التي نعيشها.

وختم بالقول في ظل تقاذف المسؤليات بين الحكومة ومجلس النواب واضراب موظفي القطاع العام ولا يوجد انترنت بسبب اضراب موظفي اوجيرو فالمشاكل ستزداد تفاقماً والبلد لا يمكنه ان يستمر في هذه الاجواء.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   