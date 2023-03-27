عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 آذار 2023

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الأخبار: السعودية - سوريا: نهاية قطيعة بداية توازن

انتخاب فرنجية: التسوية أهم من الأصوات





الديار: أزمة «التوقيت» تتفاعل... وزراء يتمردون على ميقاتي

معراب مطمئنة بعد لقاء البخاري: لا انقلاب سعودي في الافق

النهار: ميقاتي لا يعتكف... والمخرج من الأزمة في مجلس الوزراء



الأنباء الكويتية: بوصعب يدعو إلى وقف تصريف الأعمال من جانب حكومة ميقاتي

لبنان يعمل بتوقيتين.. أزمة برداء طائفي غايتها مواجهة التعطيل بالتعطيل!



الشرق الأوسط السعودية: لبنان: تمرد سياسي ووزاري على ميقاتي

وساطة جنبلاطية في «خلاف التوقيت»

الوطن السورية: المقداد وعبد اللهيان يبحثان هاتفياً مستجدات التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية … اتصالات مكثفة ومتواصلة تمهيداً لعقد الاجتماع «الرباعي» في موسكو



l'orient le jour: Bassil joue les funambules entre les FL et le Hezbollah