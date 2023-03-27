عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 آذار 2023

A+
A-
الأخبار: السعودية - سوريا: نهاية قطيعة بداية توازن
انتخاب فرنجية: التسوية أهم من الأصوات
الديار: أزمة «التوقيت» تتفاعل... وزراء يتمردون على ميقاتي
معراب مطمئنة بعد لقاء البخاري: لا انقلاب سعودي في الافق
النهار: ميقاتي لا يعتكف... والمخرج من الأزمة في مجلس الوزراء
الأنباء الكويتية: بوصعب يدعو إلى وقف تصريف الأعمال من جانب حكومة ميقاتي
لبنان يعمل بتوقيتين.. أزمة برداء طائفي غايتها مواجهة التعطيل بالتعطيل!
الشرق الأوسط السعودية: لبنان: تمرد سياسي ووزاري على ميقاتي
وساطة جنبلاطية في «خلاف التوقيت»
الوطن السورية: المقداد وعبد اللهيان يبحثان هاتفياً مستجدات التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية … اتصالات مكثفة ومتواصلة تمهيداً لعقد الاجتماع «الرباعي» في موسكو
l'orient le jour: Bassil joue les funambules entre les FL et le Hezbollah