الأنباء الكويتية: "أوساط بكركي": وكأن الأمر والقرار لبري

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الأنباء الكويتية: أوساط قريبة من بكركي اعتبرت ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدا من خلال التسجيل الصوتي المتضمن طلبه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمرير قرار تأجيل التوقيت الصيفي، وكأن الأمر له والقرار له، وهذا ما ألهب ردود الفعل لدى بعض الفرقاء المسيحيين، خصوصا بعدما تبين أنه هو من طلب إلى المصورين فتح مسجلاتهم لتسجيل ما سيقوله لميقاتي حول هذا الموضوع.

وذهبت هذه الأوساط الى حد اعتبار فريق الثامن من آذار ومعه «حزب الله»، وراء هذا «الفاول السياسي»، خصوصا أن الصيام في رمضان يبدأ عند الفجر وينتهي عند الغروب، وبمعزل عن التوقيت، صيفيا كان او شتويا، او بساعة متقدمة او ساعة متأخرة.