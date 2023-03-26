الحلبي يترك للمسؤولين عن المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة حرية اختيار وقت فتح مدارسهم ومؤسساتهم غدا

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أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أنه يترك للمسؤولين عن المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة حرية اختيار وقت فتح مدارسهم ومؤسساتهم غدا.



وقال مكتبه الاعلامي في بيان: "تبلغ وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي من دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، أنه بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، للبحث حصرا في موضوع التوقيت الصيفي، وبناء على ذلك ونظرا للإرباك الحاصل في القطاع التربوي الرسمي والخاص، يترك الوزير الحلبي للمسؤولين عن المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة، حرية اختيار وقت فتح مدارسهم ومؤسساتهم غدا، والعمل بالقرار الذي سوف يصدر عن مجلس الوزراء ابتداء من بعد غد الثلاثاء".