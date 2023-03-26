بعد تألقها ووصولها الى المراحل النهائية من برنامج la voix بنسخته الكندية...تعرفوا على كيفية دعم كريستا ماريا

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بعدما تألقت ووصلت الى المراحل النهائية من برنامج la voix بنسخته الكندية ها هي كريستا ماريا تتحضر لعرضها المباشر مساء اليوم وقد بات اليوم دعمنا لها واجب وضرورة في بلاد المنتشر اللبناني فيها أقلية.

تتيح قوانين البرنامج التصويت فقط عبر رقم كندي

كما ان الرقم الذي سيتم التصويت عبره لكريستا سيكون متاحا في الحلقة المباشرة التي ستبث عند الساعة الثانية والنصف بالتوقيت العالمي الواقع وعند الساعة السابعة والنصف بتوقيت كندا.



ملاحظة: توقيت التصويت سيكون محصورا فقط خلال عرض الحلقة

Pour voter:

- Par appel résidentielle: 1-900-456-9999

- Par appel cellulaire: #2424

- Par texto: Numéro de “CHRISTA” au 898989

Limite de vote: 5 fois

Diffusion sur TVA ou https://www.qub.ca/tvaplus/tva/en-direct