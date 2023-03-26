هل توقف مجلس الوزراء عن " أداء مهامه "؟

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ما يلي: ان ما تتداوله بعض وسائل الاعلام عن لسان وزير الثقافة هو غير دقيق والصحيح ان وزير الثقافة اجاب على سؤال تم توجيهه اليه عما اذا كان مجلس الوزراء ورئيسه قد توقفا عن اداء مهامهم , فكان جوابه بأن رئيس مجلس الوزراء ممتعض عن حق من ردّات الفعل على قراره بشان تأخير العمل بالتوقيت الصيفي ويعتبر بأن هناك من يريد ان يشطر البلد طائفياً من خلال تحميل ذلك القرار اكثر مما يحتمل، وتابع الوزير في جوابه بأن مجلس الوزراء مستمرٌ في اداء واجباته الدستورية، اما عدم عقد الجلسة الاثنين لا يعني بأن رئيس مجلس الوزراء لن يدعو الى جلسة حين تدعو الحاجة.