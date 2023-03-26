طقس ماطر الأسبوع المقبل؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.



وجاء في النشرة ما يلي:



الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الاثنين، حيث يستقر تدريجا ويتأثر لبنان إبتداء من مساء الثلاثاء بمنخفض جوي مما يؤدي إلى عودة الطقس المتقلب مع أمطار ورياح ناشطة (معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 14 إلى 22 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:



اليوم الأحد: غائم جزئيا مع إنخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية ويتحول الطقس إعتبارا من بعض الظهر إلى غائم مع ضباب على المرتفعات فتمسي الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية.



الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.



الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع إرتفاع بدرجات الحرارة، يتحول مساء إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة تشتد خلال الليل لتصل إلى ما يقارب (65 كلم/س)، خاصة في المناطق الشمالية.



الأربعاء: غائم مع إنخفاض سريع بدرجات الحرارة تشتد سرعة الرياح فتتخطى الـ80كم/س، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة كما تتساقط ثلوج خفيفة على إرتفاع 200 متر وما فوق.