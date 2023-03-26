جمعية "تجار جونيه" طالبت ميقاتي بالتراجع عن قراره وإعادة العمل بالتوقيت الصيفي

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اعتبرت جمعية "تجار جونيه وكسروان الفتوح"، ان "اعلان حكومة تصريف الأعمال تأجيل تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي الذي كان من المفترض بدء إعتماده ليل 25-26 الحالي، سابقة غير مألوفة واجراء ليس في مكانه على الإطلاق، كون هذا القرار جاء من دون التشاور أقله مع القطاعات الانتاجية المرتبطة اجنداتها بمواعيد محددة مسبقة، وبدون أي اعتبار للمعايير الدولية والخسائر التي سوف تترتب على القطاع التجاري في الداخل والخارج ، فضلا عن أنه أحدث بلبلة بين المواطنين".