الراعي: الظلم لا يدوم والظالم يُبلى بأظلم

A + A -

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "العمى السياسي تسبّب بانهيار لبنان المتصاعد وهو نابع من المصالح الخانقة والأنانية والأهداف الخبيثة".

وقال الراعي في عظة الأحد، أن "العمى السياسي جعل الكتل النيابية والنافذين عليها يمعنون في عدم انتخاب رئيس للجمهورية كي لا تنتظم المؤسسات الدستورية وفي طليعتها المجلس النيابي الفاقد صلاحية التشريع والمساءلة والمحاسبة والحكومة الفاقدة صلاحية عقد جلساتها لاتخاذ قرارات إجرائية".

وسأل الراعي: "لماذا توجّهون مسؤوليتكم الدستورية إلى خراب الدولة وحرمانها من الإصلاحات ومن مواردها؟"، مشددا على أن "الظلم لا يدوم والظالم يُبلى بأظلم".