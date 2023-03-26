عناوين الصحف ليوم الأحد 26 آذار 2023

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الديار: واشنطن تريد لبنان في عنق زجاجة مُحاصراً... وتحرمه تلقف التهدئة الحاصلة في المنطقة
تحسّس المسيحيين من إخراجهم من الحكم: ميقاتي وبري يُديران الدولة وحدهما
النهار: "انتفاضة مسيحية" على التفرّد بالقرار وميقاتي يأسف
الأنباء الكويتية: حلّ الملف الرئاسي مؤجل إلى ما بعد عيد الأضحى! وسجال مستمر حول التوقيت الصيفي وباسيل يدعو للعصيان
الشرق الأوسط: الخلافات السياسية تقسم لبنان إلى توقيتين
قرار تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي يتسبب في «إرباك تقني»... وموجة رفض له
الوطن السورية: تصعيد أميركي في دير الزور.. طهران أكدت أن أي هجمات على قواعد لها ستقابل برد فعل فوري … دمشق: استكمال لاعتداءات إسرائيل وداعش ومتمسكون بإنهاء الاحتلال وبسط سلطة الدولة