عناوين الصحف ليوم الأحد 26 آذار 2023

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الديار: واشنطن تريد لبنان في عنق زجاجة مُحاصراً... وتحرمه تلقف التهدئة الحاصلة في المنطقة

تحسّس المسيحيين من إخراجهم من الحكم: ميقاتي وبري يُديران الدولة وحدهما

النهار: "انتفاضة مسيحية" على التفرّد بالقرار وميقاتي يأسف

الأنباء الكويتية: حلّ الملف الرئاسي مؤجل إلى ما بعد عيد الأضحى! وسجال مستمر حول التوقيت الصيفي وباسيل يدعو للعصيان





الشرق الأوسط: الخلافات السياسية تقسم لبنان إلى توقيتين

قرار تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي يتسبب في «إرباك تقني»... وموجة رفض له

الوطن السورية: تصعيد أميركي في دير الزور.. طهران أكدت أن أي هجمات على قواعد لها ستقابل برد فعل فوري … دمشق: استكمال لاعتداءات إسرائيل وداعش ومتمسكون بإنهاء الاحتلال وبسط سلطة الدولة