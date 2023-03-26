الأنباء الكويتية: بربارا ليف: الأوضاع في لبنان لم تعد تحتمل

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الأنباء الكويتية: العين في بيروت على نتائج الزيارة الخاطفة لمساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف، ضمن إطار جولتها على عواصم المنطقة، والمباحثات التي أجرتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، والتي اقتصرت على إسداء النصائح ودون أي طرح لمبادرات.

وطبقا للمصادر المتابعة، فإن ليف دعت في عين التينة الى الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، كما الى العمل على تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، لأن الأوضاع في لبنان لم تعد تحتمل.