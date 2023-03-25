ميقاتي: ما اتخذ قد اتخذ

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دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث صحافي الى "انتخاب رئيس للجمهورية والاتيان بفريق متخصص باستطاعته تلقي هذا الحمل والتعامل معه وإخراج البلد مما هو فيه" ، مشددا على أنه "غير راغب في العودة الى السرايا، خلافا لما يشيعه البعض".

وقال ردا على سؤال عن تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي لغاية شهر نيسان: "يحز في نفسي أن يتخذ الامر هذا المنحى، وما اتخذ قد اتخذ".

وأكد انه "مصر على إنقاذ العام الدراسي".

ونفى ما صدر من تصريحات سياسية واعلامية تحور ما اعلنه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو عن وجود تقصير من جانب الحكومة في عملية الاصلاحات وقال:" ما حصل هو العكس، فالسيد ريغو بدا متفهما لما فعلته الحكومة في هذاالشأن".