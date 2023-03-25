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القصة لم تنته بعد.. ميسي ورونالدو يشعلان المنافسة الدولية

25
MARCH
2023
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ظن البعض أن المنافسة الدولية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو انتهت مع إسدال الستار على كأس العالم 2022 بتتويج التانغو ووداع رفاق كريستيانو البطولة من ربع النهائي، لكن توقف مارس الدولي أكد أن القصة لم تنته بعد.

عاد كريستيانو رونالدو للمشاركة رفقة منتخب بلاده، وظهر أساسيا في تشكيل البرتغال أمام ليختنشتاين في تصفيات يورو 2024 ليتألق ويسجل هدفين ويقود فريقه لفوز كاسح بنتيجة 4-0.

وواصل ليونيل ميسي المتوج بكأس العالم تألقه مع منتخب الأرجنتين ليسجل هدفا رائعا ويقوده لفوز ودي بثنائية نظيفة على بنما.

مطاردة الأرقام

عزز رونالدو مكانته على رأس صدارة ترتيب الهدافين على مستوى المنتخبات ليرفع رصيده إلى 120 هدفا في 197 مباراة، بفارق 11 هدفا عن الإيراني المعتزل على دائي.
ليونيل ميسي رفع رصيده مع الأهداف الدولية رفقة الأرجنتين إلى 99 هدفا سجلها في 173 مباراة.
هدف ميسي في بنما كان الهدف رقم 800 في مسيرته على مستوى الأندية والمنتخبات.
بظهوره الدولي رقم 197 انفرد كريستيانو رونالدو بلقب عميد لاعبي العالم وبات أكثر لاعب في التاريخ يشارك في مباريات دولية، ليتجاوز الكويتي بدر المطوع.
المنافسة مستمرة

بعد شائعات كثيرة عقب بطولة كأس العالم الأخيرة حول اعتزال ميسي ورونالدو دوليا، ظهر الثنائي بطموح جديد في أول توقف دولي بعد المونديال، ليكشفان عن رغبتهما في الاستمرار وخوض البطولة الكبرى مجددا.
يستعد رونالدو للظهور رفقة منتخب البرتغال العام المقبل في بطولة يورو 2024 ليجدد طموحه في الفوز ببطولة كبرى قبل الاعتزال.
لم يكتف ميسي بالتتويج بكأس العالم وكوبا أميركا، حيث يسعى كذلك للتتويج بالكأس القارية في أميركا الجنوبية العام المقبل.
في مونديال 2026، سيكون عمر ميسي 39 عاما، ورونالدو 41 عاما، وهو ما يزيد من احتمالية غيابهما عن المسابقة، لكن قد يكون لهما رأي آخر إذا استمرت حالة التألق والتسجيل على المستوى الدولي في السنوات القليلة المقبلة.

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