المرتضى للبنانيين من اميون: تمسكوا بالوحدة الوطنية والحوار

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جدد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى نداءه الى اللبنانيين للتشبث بالوحدة والحوار للتلاقي، وقال في لقاء في اميون -الكورة: "يحتفل لبنان اليوم بعيدٍ وطني جامع، هو عيد البشارة. ولكم كنا نودُّ لو أننا نقيمُ احتفال العيد المركزي برعاية رئيس للجمهورية، الذي يكتسبُ وَفق أحكام الدستور صفة الجامع للبنانيين، والحارسِ لنظامهم وعيشِهم الواحد. الآن من ههنا، من الكورة التي تجسِّدُ فعليًّا هذا العيش، أجددُ دعوةً لا أزالُ أقولُها في كل مناسبة، وهي نداءٌ ذو وجهتين: الأولى إلى المواطنين أن تشبثوا بوحدتِكم التي هي ضمانةُ بقائكم أسيادًا على قراركم ومصيركم، والثانيةُ إلى المسؤولين أن بادروا بدون تأجيل إلى الحوار والتلاقي والتفاهم، فهذه أقصر السبل التي توصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يقود مع الحكومة العتيدة عملية التعافي الاقتصادي، إنقاذًا لما تبقى، من ناسٍ وآمالٍ ومقدّراتٍ وإمكانات نهوض".