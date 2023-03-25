خاص - بالصورة: شركتا الخليوي لم تطبقا قرار ميقاتي عن التوقيت الصيفي.. استحالة تقنية

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خاص tayyar.org - تلقى مشتركو شركتيّ تاتش وألفا رسائل نصية (ربطاً) هذا الصباح لإعلامهم بضرورة تعديل الإعدادات الخاصة بالوحدة الزمنية time zone يدويا لكي يتلافوا تقديم الساعة ساعة واحدة تلقائيا في هواتفهم منتصف هذه الليلة.

وعُلم أن هذا الأمر عائد الى أن شركتيّ الخليوي وجدتا استحالة تقنية في تطبيق قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إرجاء العمل بالتوقيت الصيفي شهرا كاملا الى ما بعد انتهاء شهر رمضان. إذ ظهر أن قرار ميقاتي سيُنشئ تعقيدات تقنية وعملية كثيرة في عمل شبكتيّ الخليوي، وسيؤثرا حكما في الخدمات. وسيؤدي الى انقطاع العديد منها. لذا لم يكن في امكانهما، والحال هذه، سوى عدم تطبيق قرار ميقاتي حفظا للشبكة الخليوية.