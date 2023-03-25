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أقيم نشاط تدريبي مشترك بين الجيش اللبناني وعناصر الكتيبة الإيطالية في القطاع الغربي في قاعدة الشواكير التابعة للجيش في صور، شارك فيها 9 عناصر من الجيش و9 من حراس السلام الإيطاليين في تمارين تهدف إلى اختبار الإجراءات العملياتية المستخدمة وتقنيات القتال اليدوي المستمدة من أسلوب القتال العسكري، وهو نظام فعال مستمد من تخصصات فنون الدفاع عن النفس.

وجدد قائد القطاع الغربي العميد روبرتو فيرغوري التذكير، بان "اليونيفيل تعمل دائما بتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني، فكل يوم نعمل جنبا إلى جنب في سبيل تطبيق القرار 1701 لضمان استقرار وأمن جنوب لبنان".