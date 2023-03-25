عناوين الصحف ليوم السبت 25 آذار 2023

الأخبار
ـ السعودية - سوريا: نهاية قطيعة بداية توازن
ـ انتخاب فرنجية: التسوية أهم من الأصوات
ـ أوّل قتيل أميركي في سوريا: المقاومة تبدأ الآن
ـ باكستان - أفغانستان: متلازمة الأمن المفقود
البناء
ـ عبداللهيان: على باريس التوقف عن العنف وانتهاك حقوق الإنسان في مواجهة الاحتجاجات
ـ اعتراف أميركي بعملية استهداف ناجحة في دير الزور… وإعلان عدم رغبة بالتصعيد
ـ ليف تخاطب الرياض من بيروت: لن نترك لبنان لكم بعد التفاهم مع طهران برعاية بكين
الجمهورية
ـ واشنطن تستعجل الرئيس.. ولا تُسمِّيه
ـ ليف: واشنطن ليست طرفاً في الإستحقاق الرئاسي
ـ لو استطاع صندوق النقد محاكمة المسؤولين.. فهل يفعل!؟
ـ تيئيس الناس خدمة للمصارف
ـ سيناريوهان بعد رحيل سلامة في تموز
ـ ماكرون يؤكّد أنّ العنف لن يدفع حكومته «للتنازل»
اللواء
ـ ليف تبحث عن موقع لبنان بربطه بصندوق النقد ولا فيتو على فرنجية
ـ 100 ألف مصلًّ في الأقصى.. ونتنياهو ماضٍ بالاستيطان
ـ ردا على مسيّرة إيرانية.. البنتاغون يقصف مواقع للحرس في سوريا