عناوين الصحف ليوم السبت 25 آذار 2023

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الأخبار

ـ السعودية - سوريا: نهاية قطيعة بداية توازن

ـ انتخاب فرنجية: التسوية أهم من الأصوات

ـ أوّل قتيل أميركي في سوريا: المقاومة تبدأ الآن

ـ باكستان - أفغانستان: متلازمة الأمن المفقود

البناء

ـ عبداللهيان: على باريس التوقف عن العنف وانتهاك حقوق الإنسان في مواجهة الاحتجاجات

ـ اعتراف أميركي بعملية استهداف ناجحة في دير الزور… وإعلان عدم رغبة بالتصعيد

ـ ليف تخاطب الرياض من بيروت: لن نترك لبنان لكم بعد التفاهم مع طهران برعاية بكين

الجمهورية

ـ واشنطن تستعجل الرئيس.. ولا تُسمِّيه

ـ ليف: واشنطن ليست طرفاً في الإستحقاق الرئاسي

ـ لو استطاع صندوق النقد محاكمة المسؤولين.. فهل يفعل!؟

ـ تيئيس الناس خدمة للمصارف

ـ سيناريوهان بعد رحيل سلامة في تموز

ـ ماكرون يؤكّد أنّ العنف لن يدفع حكومته «للتنازل»

اللواء

ـ ليف تبحث عن موقع لبنان بربطه بصندوق النقد ولا فيتو على فرنجية

ـ 100 ألف مصلًّ في الأقصى.. ونتنياهو ماضٍ بالاستيطان

ـ ردا على مسيّرة إيرانية.. البنتاغون يقصف مواقع للحرس في سوريا