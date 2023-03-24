living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة قضاء زحلة في التيار ترد على الحشيمي: معركتنا واحدة في وجه من سرق أموالنا كمواطنين وهرّبها إلى الخارج

24
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدر عن هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر البيان التالي:
طالعنا النائب بلال الحشيمي بسلسلة من الإتهامات، والتحامل على التيار الوطني الحر وقيادته بسبب الموقف مما أقدم عليه رأسا المنظومة التي تستغل مشاعر وشعائر إيمانية نكن لها كل الإحترام، لمصالحها الخاصة.
 
أولاً من أحرق لبنان يا سيد حشيمي، هي المنظومة السياسية التي حكمت منذ ١٩٩٢ وكرست سياسات مالية واقتصادية مشوهة، وخنقت كل اللبنانيين بالدين العام، قبل أن يأتي ميشال عون وجبران باسيل ليحاولا تصحيح ما دمرته المنظومة السيئة الذكر، ولا تزال... وها هي الطريق بدأت بالتدقيق الجنائي.
 
 
ثانياً، لا أحد يعترض على احترام الشعائر الدينية وطقوسها. لكن السياق الذي أتى فيه قرار كل من نجيب ميقاتي ونبيه بري، وبعد كلام ميقاتي عن النسب الوهمية لزيادة الإنقسام الطائفي، هو ما يفرض الإعتراض على مسألة تؤدي إلى بلبلة لا داعٍ لها، أقدم هو وبري على استغلالها إعلامياً بهذا الشكل البشع.
 
ثالثاً، نجدد التأكيد للسيد حشيمي، ولجميع اللبنانيين، أن معركتنا واحدة في وجه من سرق أموالنا كمواطنين وهرّبها إلى الخارج، وما زال يرفض الكلام مع صندوق النقد الدولي ويتهرب من الإصلاح لإبقاء سيف المافيا مسلطاً على الشعب.
وهذه المعركة، تعنيناً جميعاً كمسلمين ومسيحيين، عسى أن يقرب شهر رمضان وعيد القيامة بيننا لما هو الدفاع عن حقوقنا المشتركة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   