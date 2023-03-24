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وزير البيئة سلّم ٤ وحدات إطفاء لأربع بلديات في اعالي جبيل

24
MARCH
2023
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سلّم وزير البيئة  في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين اليوم في قرطبا ،في حضور رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس 4 وحدات لاطفاء حرائق الغابات لاربع بلديات في اعالي قضاء جبيل هي قرطبا، علمات، مشمش والمجدل. وذلك ضمن مشروع الحد من تدهور الاراضي وهو مشروع مشترك بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وبالتنسيق مع جمعية الثروة الحرجية والتنمية. 


وأوضح الوزير ياسين "ان وحدات الاطفاء هي من ضمن استراتيجية وزارة البيئة للحد من مخاطر حرائق الغابات عبر رفع جهوزية فرق المستجيب الاول في 15 منطقة في لبنان تم تحديدها العام الماضي ضمن خريطة المخاطر التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع مختبر الحرائق في جامعة البلمند والشركاء الآخرين"، واضاف"سنطلق قريباً خطة عمل الوزارة للحد من حرائق الغابات لموسم 2023 بالتعاون مع فرق المستجيب الاول والبلديات والدفاع المدني والجمعيات البيئية ووحدة إدارة الكوارث”.

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