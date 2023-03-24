living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالجرم المشهود، عددٌ من أفراد شبكة تنشط بتسهيل أعمال الدعارة، في قبضة مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب

24
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة

البلاغ التالي:

 توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول شبكة تنشط بتسهيل أعمال الدعارة من خلال عرض إعلانات لخدمات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الكترونية خاصة. كما تقوم هذه الشبكة بتأمين فتيات لممارسة الجنس معهن لقاء مبالغ مالية داخل فنادق متعددة، بناء على موعد مسبق مع الزبون بعد الاتصال على أرقام هواتف مخصصة لذلك.

  على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر هذا المكتب الى كشف هوية مستخدم أرقام الهواتف، وتحديد الآلية التي تنقل الفتيات الى الفنادق.

بتاريخ 23-3-2023، بعد رصد وتعقب ومراقبة لعدة أيام، تمكنت إحدى دوريات مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب من توقيف الشبكة بالجرم المشهود خلال نقل فتاة الى زبون، وألقت القبض على كل من:

  • ط. م. (مواليد عام 1983، لبناني)
  • ح. ب. (مواليد عام 1976، سوري)
  • س. س. (مواليد عام 1973، سوري)
  • ش. ش. (مواليد عام 1993، لبناني)

و/4/ فتيات من الجنسية السورية، وذلك بجرم تسهيل وممارسة دعارة والاشتباه بالاتجار بالأشخاص.

كما تبيّن ان الأول هو مستخدم ارقام الهواتف ومن أصحاب السوابق بجرم تسهيل دعارة.

 التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   