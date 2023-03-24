بالجرم المشهود، عددٌ من أفراد شبكة تنشط بتسهيل أعمال الدعارة، في قبضة مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة

البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول شبكة تنشط بتسهيل أعمال الدعارة من خلال عرض إعلانات لخدمات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الكترونية خاصة. كما تقوم هذه الشبكة بتأمين فتيات لممارسة الجنس معهن لقاء مبالغ مالية داخل فنادق متعددة، بناء على موعد مسبق مع الزبون بعد الاتصال على أرقام هواتف مخصصة لذلك.

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر هذا المكتب الى كشف هوية مستخدم أرقام الهواتف، وتحديد الآلية التي تنقل الفتيات الى الفنادق.

بتاريخ 23-3-2023، بعد رصد وتعقب ومراقبة لعدة أيام، تمكنت إحدى دوريات مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب من توقيف الشبكة بالجرم المشهود خلال نقل فتاة الى زبون، وألقت القبض على كل من:

ط. م. (مواليد عام 1983، لبناني)

ح. ب. (مواليد عام 1976، سوري)

س. س. (مواليد عام 1973، سوري)

ش. ش. (مواليد عام 1993، لبناني)

و/4/ فتيات من الجنسية السورية، وذلك بجرم تسهيل وممارسة دعارة والاشتباه بالاتجار بالأشخاص.

كما تبيّن ان الأول هو مستخدم ارقام الهواتف ومن أصحاب السوابق بجرم تسهيل دعارة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.