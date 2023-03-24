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إعتصام "تحذيري" في هذا اليوم...!

24
MARCH
2023
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دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ولجنة سائقي مرفأ بيروت في بيان، إلى اعتصام تحذيري الثلاثاء في 28 الحالي، "بعد تعنت نقابة مالكي شاحنات المرفأ بعدم تطبيق قانون العمل وبعدم تصحيح الأجور وعدم تطبيق شروط السلامة المهنية والتصريح للضمان الاجتماعي عن كل السائقين وأجورهم، ورفضهم التأمين الصحي للسائقين وعائلاتهم وعدم دفع التعويضات العائلية ومنح التعليم وبدل النقل وغيرها من الحقوق"

وطلب من "جميع أصحاب الشاحنات ومكاتب النقل عدم تحميل الشاحنات والبرادات الثلاثاء، لأنه سيكون يوم اعتصام تحذيري مفتوحًا على كل الاحتمالات"، داعيا "جميع السائقين الى التزام تنفيذ الاعتصام السلمي والتجمع امام البوابة رقم 14 للمرفأ، اعتبارا من السادسة صباحا، من أجل إقفال كافة بوابات المرفأ".

وأعلن عن "عقد مؤتمر صحافي في التاسعة من قبل الظهر عند الباب رقم 14".

 


وأكد انه إذا "لم يلتزم أصحاب الشاحنات ونقابة اصحاب الشاحنات ومكاتب النقل في المرفأ بتطبيق القوانين وتصحيح الأجور لكافة السائقين دون تمييز، فسوف نضطر لأخذ الخطوات التصعيدية من اجل الدفاع عن لقمة العيش وتحقيق المطالب للسائقين".

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