خبرٌ "هامّ" إلى موظفي القطاع العام والعسكريين!

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رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى رئاسة مجلس الوزراء مسودة مشروعي المرسومين التي أعدتهما الدوائر المعنية في وزارة المالية ويتضمن الأول تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات وسائر المؤسسات العامة ومقدمي الخدمات الفنية والاسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلي ويعطى بالدولار الأميركي ولاحظ تدابير بشأن معاشات المتقاعدين.



أما الثاني فيتعلق بتعديل بدل النقل الذي يحتسب بليترات البنزين وفق معدل وسطي لسعر يحدد بقرار يصدر عن وزير الطاقة شهرياً على أن تعرض مسودة المشروعين على مجلس الوزراء في جلسته المقررة الإثنين المقبل لمناقشته وإتخاذ القرار بشأنه.



وكان الوزير الخليل أعطى يوم أمس موافقة إستثنائية لإعداد مشروع مرسوم يلبّي عدداً من مطالب عمّال وموظفي أوجيرو لعرض المشروع أيضاً في جلسة الإثنين لمجلس الوزراء.