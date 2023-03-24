فياض: لبنان ملتزم بتوطيد علاقاته مع الدول الصديقة

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شدد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال سلسلة لقاءاته في نيويورك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر المياه الممتدة، على التزام لبنان بتوطيد علاقاته الثنائية مع كافة الدول التي يعدها صديقة وحليفة للبنان".



وأضاف, "التطرق إلى المشهد السياسي العام في المنطقة والبوادر الإيجابية التي تكشّفت مؤخرا عن مختلف المبادرات الاقليمية والتي يمكن البناء عليها لا سيما لجهة توطيد التعاون الاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة، و‏العرض لمشاريع المياه المؤجلة أو المتعثرة في لبنان بسبب الشحّ في التمويل والتي تعود على لبنان بالفائدة أن في مجال التغذية بالمياه أو لمشاريع الريّ أو لتوليد الطاقة الكهرومائية".



وشدد أيضًا، على "‏الوقوف على مساحات التعاون والمجالات التي يمكن أن يستفيد منها لبنان إن لجهة الخبرات والتجهيزات أو لجهة الممارسات الحسنة والدراسات والسُبل المثلى في تنفيذ المشاريع النظيفة المتصلة بالمياه، وإستطلاع مجالات التمويل وصناديق الائتمان للتعاون الدولي لا سيما لدى الدول الأوروبية مثل فنلندا وألمانيا والدنمارك".

وتابع, "‏ترشيد التمويل وتصويبه نحو المشاريع التي تعكس فعليا الإهتمامات والأولويات والإحتياجات الوطنية، وإطلاق النداء بالنسبة للأعباء التي يرزح تحتها لبنان والتي فاقمتها الأزمة الإقتصادية والمالية الأخيرة، بالإضافة إلى إحتضان لبنان لمليونين وثمانين ألف نازح سوري، ومعاناة تفشي الأوبئة المنقولة عن طريق المياه كالكوليرا وغيرها".



ولفت إلى السدود التي بوشر تشييدها ولم تستكمل نظرا لقلة الموارد المالية.



وحثّ ممثلي المنظمات الاممية والدولية التي التقى بها على لعب دور الوسيط مع شركاء لبنان من دول مانحة ومؤسسات مالية دولية، من أجل حشد التمويل لتنفيذ برامج تعدّ جدّ حيوية للبنان ومتنفسا للبلاد وتحييد المقاربات التمويلية عن الاعتبارات السياسية الضيقة.



هذا وكان قد ألقى فياض البيان الوطني للبنان في قمة المياه أمام الجمعية العامة في مقر الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يشارك كمتحدث Panelist في عدد من الفعاليات الجانبية في اليوم الأخير لأعمال المؤتمر.