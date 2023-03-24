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التنقيب... حمية يتحدث عن "تسهيلات لشركة توتال"

24
MARCH
2023
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في مكتبه في الوزارة، إجتماعًا مع المدير العام للإستكشاف والإنتاج في شركة توتال رومان دو لا مارتنير، متابعة للبحث في الإجراءات التي تضطلع بها المرافق العامة التابعة للوزارة في ملف التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، إن على صعيد مرفأ بيروت وإن في المطار.

وشدد حميه خلال الإجتماع على أن, "التسهيلات كافة التي تطلبها شركة توتال في كل من مرفأ بيروت والمطار يتم العمل والتنسيق بشأنها داخل جميع الإدارات المعنية في هذين المرفقين".

وأشار إلى أن, "التوجيهات كانت قد أعطيت لها مسبقا لتأمين كل ما تطلبه شركة توتال على صعيدها، وخصوصًا في ما خص تأمين التسهيلات والإجراءات المناسبة واللازمة التي تطلبها الشركة، وذلك ضمن إطار القوانين، وبهدف مواكبة هذين المرفقين ملف التنقيب عن النفط والغاز الذي ستقوم به الشركة في البلوك الرقم 9، بحيث يكونان على أتم الإستعداد للإضطلاع بدورهما في المساهمة بوصول ملف التنقيب عن النفط والغاز إلى الخواتيم التي يتطلع إليها الشعب اللبناني".

وبدوره أعرب دو لا مارتنير، عن تقديره لما إطلع عليه حمية "لناحية الاستعداد في تلبية كل ما تطلبه شركة توتال من تسهيلات وإجراءات في المرفأ والمطار".

وأكد أن, "التواصل المستمر مع الوزارة ، يعد أمراً مهماً في هذه المرحلة التحضيرية التي تقوم بها الشركة والتي تسبق عمليات بدء الحفر في نهاية شهر أيلول المقبل".

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