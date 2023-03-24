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"أمطار غزيرة"... إليكم طقس الأيام المقبلة!

24
MARCH
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية متفرقة، يتوقع أن تشتد غزارتها ليلاً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

وجاء في النشرة ما يلي:

الحال العامة: طقس مستقر وربيعي مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الجمعة، حيث يتحول تدريجيا إلى متقلب تحت تأثير كتل هوائية باردة يرافقها رياح ناشطة وأمطار متفرقة تشتد غزارتها ليل السبت /الأحد نتيجة منخفض جوي متمركز فوق تركيا (معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 14 إلى 22 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع إرتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، ويتحول بعد الظهر إلى غائم مع إرتفاع في نسبة الرطوبة، فتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار محلية خفيفة بخاصة في المناطق الداخلية والتي تكون موحلة في بدايتها، مع إحتمال لتشكل الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية متفرقة، يتوقع أن تشتد غزارتها ليلا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

الأحد: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ترافقها رياح ناشطة وعواصف رعدية, تخف الأمطار ليلا ثم يتحسن الطقس تدريجيا فيتحول إلى غائم جزئيا .

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وإرتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية.

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