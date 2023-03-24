living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حرفوش: يتحايلون على الدين و كأن لبنان مسلم... و نجيب يخاف نبيه

24
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشر صاحب مبادرة "الجمهورية اللّبنانية الثالثة"، عمر حرفوش عبر حسابه الخاص على فيسبوك التالي:

قصة الساعة .
كان واضحاً ان نبيه يأمر ونجيب ينفذ متل التوتو .
واضح ان نجيب يخاف من نبيه.
لبنان تحت تصرفهم .
لبنان لهما.
بارضه وثروته وشعبه.
ووقته.

يعني حتى الوقت مصيترين عليه.
يلعبون بالساعة كما يريدون.
لا يهمهم ارتباط لبنان بمحيطه الدولي .

ولكن الاخطر انهم يتذاكرون على رمضان .
يريدون ان يصومو ساعة أقل .
يتحايلون على الدين .
وكأن لبنان مسلم.
المسيحيون فيه لا كلمة لهم فيه.
والتوقيت بلبنان مسلم وعلى المسيحيين التأقلم معه.

لبنان بين نبيه ونجيب .
ينهبون موارده كما يشائون.
يشردون اولاده ويقتلون اطفاله ببحره .
ويريدون رئيساً على مزاجهم.
لا يعاندهم ولا يعترض.
بل ينفذ اوامر النبيه كما النجيب.

قريباً سوف يصبحون ثلاثة .
سيضمون اليهم الفرنجي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   