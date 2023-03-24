حرفوش: يتحايلون على الدين و كأن لبنان مسلم... و نجيب يخاف نبيه

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نشر صاحب مبادرة "الجمهورية اللّبنانية الثالثة"، عمر حرفوش عبر حسابه الخاص على فيسبوك التالي:





قصة الساعة .

كان واضحاً ان نبيه يأمر ونجيب ينفذ متل التوتو .

واضح ان نجيب يخاف من نبيه.

لبنان تحت تصرفهم .

لبنان لهما.

بارضه وثروته وشعبه.

ووقته.

يعني حتى الوقت مصيترين عليه.

يلعبون بالساعة كما يريدون.

لا يهمهم ارتباط لبنان بمحيطه الدولي .

ولكن الاخطر انهم يتذاكرون على رمضان .

يريدون ان يصومو ساعة أقل .

يتحايلون على الدين .

وكأن لبنان مسلم.

المسيحيون فيه لا كلمة لهم فيه.

والتوقيت بلبنان مسلم وعلى المسيحيين التأقلم معه.

لبنان بين نبيه ونجيب .

ينهبون موارده كما يشائون.

يشردون اولاده ويقتلون اطفاله ببحره .

ويريدون رئيساً على مزاجهم.

لا يعاندهم ولا يعترض.

بل ينفذ اوامر النبيه كما النجيب.

قريباً سوف يصبحون ثلاثة .

سيضمون اليهم الفرنجي.