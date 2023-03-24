حرفوش: يتحايلون على الدين و كأن لبنان مسلم... و نجيب يخاف نبيه

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نشر صاحب مبادرة "الجمهورية اللّبنانية الثالثة"، عمر حرفوش عبر حسابه الخاص على فيسبوك التالي:
قصة الساعة .
كان واضحاً ان نبيه يأمر ونجيب ينفذ متل التوتو .
واضح ان نجيب يخاف من نبيه.
لبنان تحت تصرفهم .
لبنان لهما.
بارضه وثروته وشعبه.
ووقته.
يعني حتى الوقت مصيترين عليه.
يلعبون بالساعة كما يريدون.
لا يهمهم ارتباط لبنان بمحيطه الدولي .
ولكن الاخطر انهم يتذاكرون على رمضان .
يريدون ان يصومو ساعة أقل .
يتحايلون على الدين .
وكأن لبنان مسلم.
المسيحيون فيه لا كلمة لهم فيه.
والتوقيت بلبنان مسلم وعلى المسيحيين التأقلم معه.
لبنان بين نبيه ونجيب .
ينهبون موارده كما يشائون.
يشردون اولاده ويقتلون اطفاله ببحره .
ويريدون رئيساً على مزاجهم.
لا يعاندهم ولا يعترض.
بل ينفذ اوامر النبيه كما النجيب.
قريباً سوف يصبحون ثلاثة .
سيضمون اليهم الفرنجي.