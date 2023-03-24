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أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 آذار 2023

24
MARCH
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر نيابي إن أغلبية الذين كانوا ليل نهار يقولون إنهم يخاصمون المقاومة وحلفاءها بسبب الحرص على أفضل العلاقات مع السعودية تخلّوا عن هذا الخطاب بعد الاتفاق السعودي الإيراني خشية أن تشمل دائرة المصالحات السعودية حزب الله بعد اليمن وسورية.


خفايا

نبّه دبلوماسي شرقي مسؤولين لبنانيين من أن زيارة معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف الى بيروت تأتي لمهمتين، وهما قياس درجة السوء التي قالت إن بلوغها يفتح الطريق للحلول وفرز جماعة واشنطن عن جماعة الرياض بعد الاتفاق السعودي الإيراني.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
نصحت عاصمة إقليمية أحد أبرز المرشحين بتأخير إعلان ترشحه رسمياً مع البرنامج، بانتظار اكتمال دورة التحولات الجارية «الايجابية».

 

غمز
يدور خلاف جدي بين مجموعات الحراك، يتعدى مسألة القيادة والتمثيل الى الغايات والأهداف والمصالح القريبة والبعيدة.

 

لغز
بصرف النظر عن قيمة فواتير الكهرباء «المليونية» فإن توقيت استيفائها، قبل نهاية الشهر بيومين، فيه إمعان بوضع الخناق على عنق المواطنين، مع العلم أنها الفاتورة الثانية في غضون أسبوعين!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

إقترح احد الخبراء القانونيين على جمعية المصارف طلب إدخال الدولة ومصرف لبنان في كافة الدعاوى التي تُقام من قبل المودعين في لبنان والخارج.

 

يتردد أنّ مجموعات من حملة سندات اليوروبوندز التي توقفت الدولة اللبنانية عن سدادها، تستعد لتقديم دعاوى لحجز إيرادات الدولة المحتملة من الغاز لدى شركة توتال.

 

علم أنّ رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أبدى امتعاضاً من عقد التراضي الذي ستبرمه وزارة الأشغال لتوسعة مطار بيروت لكون شركته كانت على استعداد للقيام بهذه الأشغال، فيما تسجل علامات استفهام حول صمت لجنة الأشغال العامة ازاء الضجة التي أثيرت حول صيغة العقد.

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