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عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 آذار 2023

24
MARCH
2023
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الأخبار: مملكة «بيبي»: لا تسوية

البنك الدولي: كذبنا عليكم بالكهرباء
صندوق النقد: لا علاقة لنا بردّ الودائع
نصرالله رد علناً وسراً على تهديدات العدو ضد المقاومة وقادتها

 

 

 


الديار: عجلة المصالحات في المنطقة تتسارع ولبنان على «رصيف انتظار» نجاح التسويات
الملف اللبناني ليس اولوية سورية ــ سعودية وواشنطن «غير مهتمة» وطهران لا تتدخل
وفد «الصندوق» مصدوم ويحذر من وضع خطــر جداً... الانتخابات البلدية في خطر

 

 

 

 

النهار: تحذير شديد اللهجة: لبنان في وضع خطير للغاية

 

 

 


نداء الوطن: "الوزير العوني" يحمي سلامة... وخليل ومنصوري لا يتعاونان

 

 

 


الجمهورية: صندوق النقد: لبنان في وضع خطير

 

 

 


البناء: نتنياهو يعترف بمأزق حكومته أمام تمرّد العسكر… والشاباك يجبر بن غفير على الصفقة مع الأسرى الرياض تستأنف النشاط القنصلي مع سورية… والسفارات مع نهاية رمضان الحكومة الاثنين للملف المالي… وتأجيل التوقيت الصيفي… وليف لنهاية الحلف مع السعودية

 

 

 


اللواء: صندوق النقد ينسف المعالجات.. ويُحرِّر المركزي من ضغوطات الحكومة
مجلس وزراء مالي الاثنين ومساعدتان للقطاع العام وميقاتي يستنجد ببري

 

 

 

 

l'orient le jour: Damas et Riyad seraient sur le point de normaliser leurs relations

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