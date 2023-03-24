سامي الجميل: معادلة اما مرشح حزب الله اما الفراغ هي العقدة... ونرفضها

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

فيما غاب اي حراك جدي على الصعيد الرئاسي، انضم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في انتقاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وغرد عبر حسابه على «تويتر» قائلا» مع كل احترامي للرئيس بري، معادلة اما مرشح حزب الله اما الفراغ هي العقدة وليس عدم اتفاق النواب المسيحيين على مرشح. الكتائب رفضت هذه المعادلة في ٢٠١٦ وترفضها اليوم. رفض الخضوع لوصاية السلاح واخراج لبنان من عزلته عن العالم ليس مسؤولية مارونية او مسيحية فحسب بل وطنية بامتياز.

وفي رده على الجميل، نقل زوار «عين التينة» عن بري تاكيده انه لا يرغب في السجال مع احد، وهو يضع «الاصبع على الجرح» حين يوصف حالة الاستعصاء الرئاسي من زاوية الخلاف المسيحي- المسيحي، ويقول في هذا السياق اذا كنت مخطئا» ليتفقوا» ويحرجوني! ماذا ينتظرون؟