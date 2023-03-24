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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أنّ المنطقة بدأت «تتحرّك بعكس الاتجاه الأميركي الإسرائيلي، فالاتفاق الإيراني السعودي أسقطَ مشروع جعل إيران عدواً بديلاً عن «إسرائيل»، ومحاولة ترتيب العلاقة مع سوريا من قبل الإمارات وتركيا والسعودية ودول أخرى فيه خير لكل هذه الدول. وسأل في تغريدة: «متى ينتهز لبنان الفرصة للتمرّد على الضغط الأميركي الأوروبي فيحضر الكهرباء 24/24 بواسطة الصين ضمن نظام «بي او تي»؟

ومتى ينسِّق لبنان بجرأة مع سوريا لعودة النازحين إلى بلدهم؟» مُشدّداً على أنّ «الغرب قد ساهم في انهيار بلدنا بالعقوبات وفرض النزوح، ولم يبقَ ما نخسره، فأيّ موقف وطني شجاع سيعكس الاتجاه.

وأضاف: «وقد خَبِرنا الشجاعة بموقف المقاومة وشعبها فاستعدنا حدودنا البحرية ونفطنا وغازنا. فلنستفد بعكس الاتجاه في إعادة نظرنا كلبنانيين في مقاربة قضايانا لنخرج من دوامة التنافس في فضاء الإعلام.