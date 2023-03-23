قوى الأمن تنفي ما ورد على موقع "أم تي في" الالكتروني

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صـــدر عـــن المــديـــريـّـة الـعـــامـّـة لـقــــوى الأمـن الدّاخلــي ــــــ شــــعـــــبـة الـعـــلاقــــات العامّــــة

البـــــلاغ التـّـالـي:

نشر موقع الـ"MTV" بتاريخ اليوم 23-3-2023، مقالاً بعنوان: "مولوي يحسم: لا تأجيل للانتخابات... وهل تورّط نائبان سابقان في جريمة؟"

وتطرَّق المقال الى جريمة القرقف فيعكار التي أودت بحياة الشيخ أحمد الرفاعي، ناقلاً عن مصدر أمني أنّ التحقيقات مع الموقوفين توصّلت الى خيوطٍ تثبت تورّط نائبين سابقين، أحدهما سنّي والآخر مسيحي، في تزويد الجناة بالأسلحة. وإذا ثبُت ذلك كما يُرجَّح، فإنّنا سنكون أمام تطوّرٍ مهمّ.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان توضح أنه لم يرد اي شيء بالتحقيقات عن تورط نواب سابقين. وفي هذا الإطار، كنا نتمنى على كاتب المقال ان يذكر المصدر الأمني الذي ابلغه بذلك.