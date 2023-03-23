living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي... هذا ما اعلنته "الشرق الاوسط" عن مواعيد إقلاع الرحلات

23
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن شركة طيران "الشرق الاوسط" البيان التالي:

عطفاً على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصّيفي، إستثنائيًّا هذا العام، إبتداءً من منتصف ليل 25-26 آذار الى منتصف ليل 20-21 نيسان 2023.

حيث أن بطاقات السفر الصادرة قبل هذا التاريخ تظهر مواعيد الرحلات قبل تعديل التوقيت الصيفي للفترة الممتدة من يوم الأحد الواقع فيه 26 آذار لغاية يوم الخميس الواقع فيه 20 نيسان ضمناً ، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم مواعيد إقلاع جميع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ساعة واحدة لهذه الفترة وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

إن هذا التعديل من شأنه أن يوفر ربطاً سلساً (Smooth Connection) للمسافرين الذين يتابعون سفرهم (Connecting Flights) عبر المطارات الأجنبية دون أي تأثير إلى وجهاتهم النهائية. (Final Destination)

أما بالنسبة الى مواعيد إقلاع الرحلات من المطارات الأجنبية الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، فتبقى على حالها دون أي تعديل وذلك وفق التوقيت المحلي في بلد المغادرة.

من بيروت إلى

رقم الرحلة

موعد الإقلاع السابق

موعد الإقلاع المعدل

أكرا - أبيدجان

575

2:05

1:05

دوسلدورف

247

6:00

5:00

القاهرة

308

6:30

5:30

يريفان

275

6:35

5:35

بروكسل

215

7:05

6:05

لاغوس - أبيدجان

571

7:10

6:10

فرانكفورت

217

7:10

6:10

المدينة المنورة-جدة

364

7:25

6:25

جنيف

213

7:25

6:25


دبي

426

7:30

6:30

باريس

211

7:55

6:55

القاهرة

304

8:05

7:05

روما-ميلانو

235

8:05

7:05

روما-ميلانو

231

8:05

7:05

لندن

201

8:10

7:10

عمان

310

8:20

7:20

إسطنبول

265

8:25

7:25

الرياض

424

8:30

7:30

الكويت

404

8:40

7:40


جدة

364

8:55

7:55

أثينا

251

9:10

8:10

مدريد

241

9:15

8:15

ميلانو

235

9:55

8:55

البصره

332

10:30

9:30

إسطنبول

263

11:40

10:40

بغداد

322

12:30

11:30

باريس

229

13:00

12:00

الدوحة

436

15:15

14:15

أبو ظبي

418

15:25

14:25

ad
اربيل

324

15:30

14:30

النجف

326

15:50

14:50

دبي

428

16:25

15:25

بغداد

320

16:50

15:50

لندن

203

17:25

16:25

الدمام

442

17:35

16:35

إسطنبول

267

17:35

16:35

جدة

368

17:45

16:45

الرياض

422

17:50

16:50

عمان

312

18:00

17:00

ad
الكويت

402

18:00

17:00

أثينا

253

18:00

17:00

كوبنهاغن

225

18:20

17:20

لارنكا

261

20:00

19:00

دبي

430

21:00

20:00

الدوحة

434

23:05

22:05

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   