بعد تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي... هذا ما اعلنته "الشرق الاوسط" عن مواعيد إقلاع الرحلات

صدر عن شركة طيران "الشرق الاوسط" البيان التالي:
عطفاً على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصّيفي، إستثنائيًّا هذا العام، إبتداءً من منتصف ليل 25-26 آذار الى منتصف ليل 20-21 نيسان 2023.
حيث أن بطاقات السفر الصادرة قبل هذا التاريخ تظهر مواعيد الرحلات قبل تعديل التوقيت الصيفي للفترة الممتدة من يوم الأحد الواقع فيه 26 آذار لغاية يوم الخميس الواقع فيه 20 نيسان ضمناً ، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم مواعيد إقلاع جميع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ساعة واحدة لهذه الفترة وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
إن هذا التعديل من شأنه أن يوفر ربطاً سلساً (Smooth Connection) للمسافرين الذين يتابعون سفرهم (Connecting Flights) عبر المطارات الأجنبية دون أي تأثير إلى وجهاتهم النهائية. (Final Destination)
أما بالنسبة الى مواعيد إقلاع الرحلات من المطارات الأجنبية الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، فتبقى على حالها دون أي تعديل وذلك وفق التوقيت المحلي في بلد المغادرة.
من بيروت إلى
رقم الرحلة
موعد الإقلاع السابق
موعد الإقلاع المعدل
أكرا - أبيدجان
575
2:05
1:05
دوسلدورف
247
6:00
5:00
القاهرة
308
6:30
5:30
يريفان
275
6:35
5:35
بروكسل
215
7:05
6:05
لاغوس - أبيدجان
571
7:10
6:10
فرانكفورت
217
7:10
6:10
المدينة المنورة-جدة
364
7:25
6:25
جنيف
213
7:25
6:25
دبي
426
7:30
6:30
باريس
211
7:55
6:55
القاهرة
304
8:05
7:05
روما-ميلانو
235
8:05
7:05
روما-ميلانو
231
8:05
7:05
لندن
201
8:10
7:10
عمان
310
8:20
7:20
إسطنبول
265
8:25
7:25
الرياض
424
8:30
7:30
الكويت
404
8:40
7:40
جدة
364
8:55
7:55
أثينا
251
9:10
8:10
مدريد
241
9:15
8:15
ميلانو
235
9:55
8:55
البصره
332
10:30
9:30
إسطنبول
263
11:40
10:40
بغداد
322
12:30
11:30
باريس
229
13:00
12:00
الدوحة
436
15:15
14:15
أبو ظبي
418
15:25
14:25
ad
اربيل
324
15:30
14:30
النجف
326
15:50
14:50
دبي
428
16:25
15:25
بغداد
320
16:50
15:50
لندن
203
17:25
16:25
الدمام
442
17:35
16:35
إسطنبول
267
17:35
16:35
جدة
368
17:45
16:45
الرياض
422
17:50
16:50
عمان
312
18:00
17:00
ad
الكويت
402
18:00
17:00
أثينا
253
18:00
17:00
كوبنهاغن
225
18:20
17:20
لارنكا
261
20:00
19:00
دبي
430
21:00
20:00
الدوحة
434
23:05
22:05