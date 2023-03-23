بعد تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي... هذا ما اعلنته "الشرق الاوسط" عن مواعيد إقلاع الرحلات

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صدر عن شركة طيران "الشرق الاوسط" البيان التالي:

عطفاً على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصّيفي، إستثنائيًّا هذا العام، إبتداءً من منتصف ليل 25-26 آذار الى منتصف ليل 20-21 نيسان 2023.

حيث أن بطاقات السفر الصادرة قبل هذا التاريخ تظهر مواعيد الرحلات قبل تعديل التوقيت الصيفي للفترة الممتدة من يوم الأحد الواقع فيه 26 آذار لغاية يوم الخميس الواقع فيه 20 نيسان ضمناً ، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم مواعيد إقلاع جميع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ساعة واحدة لهذه الفترة وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

إن هذا التعديل من شأنه أن يوفر ربطاً سلساً (Smooth Connection) للمسافرين الذين يتابعون سفرهم (Connecting Flights) عبر المطارات الأجنبية دون أي تأثير إلى وجهاتهم النهائية. (Final Destination)

أما بالنسبة الى مواعيد إقلاع الرحلات من المطارات الأجنبية الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، فتبقى على حالها دون أي تعديل وذلك وفق التوقيت المحلي في بلد المغادرة.

من بيروت إلى

رقم الرحلة

موعد الإقلاع السابق

موعد الإقلاع المعدل

أكرا - أبيدجان

575

2:05

1:05

دوسلدورف

247

6:00

5:00

القاهرة

308

6:30

5:30

يريفان

275

6:35

5:35

بروكسل

215

7:05

6:05

لاغوس - أبيدجان

571

7:10

6:10

فرانكفورت

217

7:10

6:10

المدينة المنورة-جدة

364

7:25

6:25

جنيف

213

7:25

6:25



دبي

426

7:30

6:30

باريس

211

7:55

6:55

القاهرة

304

8:05

7:05

روما-ميلانو

235

8:05

7:05

روما-ميلانو

231

8:05

7:05

لندن

201

8:10

7:10

عمان

310

8:20

7:20

إسطنبول

265

8:25

7:25

الرياض

424

8:30

7:30

الكويت

404

8:40

7:40



جدة

364

8:55

7:55

أثينا

251

9:10

8:10

مدريد

241

9:15

8:15

ميلانو

235

9:55

8:55

البصره

332

10:30

9:30

إسطنبول

263

11:40

10:40

بغداد

322

12:30

11:30

باريس

229

13:00

12:00

الدوحة

436

15:15

14:15

أبو ظبي

418

15:25

14:25

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اربيل

324

15:30

14:30

النجف

326

15:50

14:50

دبي

428

16:25

15:25

بغداد

320

16:50

15:50

لندن

203

17:25

16:25

الدمام

442

17:35

16:35

إسطنبول

267

17:35

16:35

جدة

368

17:45

16:45

الرياض

422

17:50

16:50

عمان

312

18:00

17:00

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الكويت

402

18:00

17:00

أثينا

253

18:00

17:00

كوبنهاغن

225

18:20

17:20

لارنكا

261

20:00

19:00

دبي

430

21:00

20:00

الدوحة

434

23:05

22:05