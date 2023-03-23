living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحر فقط يجسد التيار الوطني- بقلم سمير مسره

23
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ان تأتي متأخرا" خير من الا تأتي ابدا"،  هي بالمبدأ مقولة رائعة الا عندنا في لبنان. لماذا؟ بكل بساطة لان من يأتي متأخرا" في هذه الايام وينقلب عل مواقفه السياسية، لا يعترف بخطأ مقاربته للامور فحسب، بل يهجم بكل وقاحة وعلى عينك يا تاجر على من سبقه من العقلاء وحذر من مخاطر حصولها.

هكذا هي الحال مع الثورجيين وبعض الحزبيين والاعلاميين الذين يتهافتون في هذه المرحلة على خطف المواقف التي اخذها التيار الوطني الحر تجاه النزوح السوري وضرورة معالجته من خلال العودة الطوعية والكريمة. هؤلاء يعتقدون ان ذاكرة الشعب الآدمي قصيرة وانه نسي اطلالاتهم على الشاشات للدفاع عن هذا النزوح، وشعاراتهم لتسويقه المدفوع ثمنها مسبقا"، وخطاباتهم المنافقة عبر السنين للظهور بصورة الحرص على المبادىء الانسانية وهم منها براء.

هكذا هي الحال ايضا" مع بعض الرؤساء والوزراء والنواب، ورجال الدين الذين يتباكون على استمرار الازمة واشتداد وطأتها  بعد ان عطلوا عن سابق تصور وتصميم تشكيل حكومة شرعية في آخر ولاية الرئيس ميشال عون رغم ان محاولات العماد المتكررة لاتمام الاستحقاق قد صدت بوجهه كلها. فكان مثلا" الوعد الغير صادق بالنوم في القصر لتحقيق الهدف.

هكذا هي الحال ايضا" في التمثيلية الهزلية التي جرت بواسطة بعض مؤوسسات الدولة لمحاربة الفساد بعد طول غياب. منها مثلا" ما سمعناه في المجلس النيابي من كلام عن مصرف معين مفاده ان المذكور مسؤول منذ وقت طويل عن التلاعب بالعملة الوطنية. السؤال هنا، لماذا لم يقال هذا الكلام من قبل؟ وشو عدا ما بدا ان يذكر الآن بينما الشريك قاله بالفم الملآن من زمان فقامت عليه الدنيا ولم تقعد ولا يزال يدفع ثمن مواقفه.

هكذا هي الحال اخيرا" مع من يتحضر لركب موجة الترحيب بعودة سوريا الى الساحة الاقليمية هو الذي بالحد الاقصى شارك مباشرة بالحرب عليها بعد ما غادرت لبنان، او بالحد الادنى وقف يتفرج على ازمتها بضحكة صفراء. بالمقابل كان الموقف الصادق والواضح منذ سنوات للوزير جبران باسيل باعادتها الى حضن الجامعة العربية حيث تنتمي.

الفرق بيننا وبين من يأتون متأخرين انهم متزلفون بينما الاحرار هم من يأخذوا المبادرات بوقتها لانهم يجسدون تيارا" وطنيا" بامتياز.

سمير مسرة,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   