ألفا وتاتش: بطاقات التشريج متوفرة لدينا بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية والمخالفون يخضعون لقانون حماية المستهلك

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بيروت في ٢٣ آذار ٢٠٢٣: أكدت شركتا ألفا وتاتش أن بإمكان مشتركيهما شراء بطاقات إعادة التعبئة (التشريج) بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية من سلسلة متاجرهما المنتشرة في كل لبنان، كما من نقاط البيع المشتركة مع أوجيرو، ولدى موزعيهما المعتمدين، مع الإشارة إلى أن الشركتين تسلّمان هؤلاء البطاقات بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية.

ولفتت الشركتان، في بيان مشترك، إلى أن بإمكان المشتركين أيضا شراء البطاقات بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية إلكترونيا عبر موقعيّ تاتش وألفا الالكترونيين وعبر تطبيقهما الخليوي.

وذكّرتا بأن قانون حماية المستهلك يفرض عقوبات وغرامات مالية على كل مخالف للتسعيرة الرسمية.