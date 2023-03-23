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أرسلان التقى وفد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في خلدة

23
MARCH
2023
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التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة، وفد هيئة التنسيق في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية، الذي زاره ضمن جولته على القيادات الوطنية ورؤساء الأحزاب، وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الدولية والإقليمية، كما لآخر المستجدات المحلية على الصعد كافة.

وأكد المجتمعون ضرورة تفعيل اللقاء، ومواكبته للتطورات وتعزيز دوره في التواصل بين الأحزاب والقوى الوطنية الممثلة فيه، خصوصاً في ظلّ الظروف الإستثنائية في البلاد، وما تتطلّبه من تعاون وتنسيق في مجمل الملفات، مثمّنين المواقف الوطنية لأرسلان وللحزب الديمقراطي اللبناني في مختلف المراحل والظروف.

وأشاروا إلى أهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جامعة وقادرة على مواكبة المرحلة من خلال اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقة، وإقرار خطّة واقعية للتعافي الإقتصادي تنقذ البلاد من الإنهيار الكارثي الحاصل بسبب السياسات الإقتصادية العقيمة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، حيث لا يمكن تحقيق التعافي من دون عودة المؤسسات الدستورية إلى عملها الطبيعي.

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