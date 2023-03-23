بلدية بيروت توضح حول رخص الاعلانات على الجسور العامة

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صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت التوضيح الآتي:



"ردا على ما ورد في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن أن محافظ مدينة بيروت يتعرض لضغط معين من أجل إعطاء رخص الاعلانات على الجسور العامة في مدينة بيروت لشركة محددة دون سواها،

تنفي دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت حصول هذه الواقعة نفيا قاطعا، إذ ان الشركة لم تطلب ذلك ابدا ولم يتم طرح الموضوع أساسا وتشير الى ان محافظ مدينة بيروت كان قد أصدر قرارا حمل الرقم 1556 تاريخ 22 شباط 2023 قضى بإزالة جميع اشكال الاعلانات عن جسور العاصمة بسبب عدم قانونيتها. وتؤكد أن التوجه الذي يعتمده المحافظ هو عدم إعطاء اي تراخيص بالتراضي وإن كافة التراخيص الجديدة سوف تمنح استنادا الى مزايدات علنية يشترك فيها أصحاب المهنة كافة من دون تمييز أو أفضلية لأي جهة.