نقابة عمال المخابز: لتشكيل لجنة من أجل دراسة كلفة ربطة الخبز وصناعتها

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عقدت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان جمعية عمومية في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال، وتم البحث في مطالب العمال بزيادة الاجور وتطبيق قانون العمل على عمال الأفران وحماية حقوق العمال.

وأشارت النقابة في بيان على الاثر، الى أنه "تمت مناقشة اوضاع العمال بشكل عام وخاصة عمال الاجانب الذين يعملون في المهنة واستغلالهم بساعات العمل دون احتساب ساعات العمل الاضافية، وحماية حقوق العمال وحمايتهم من الصرف التعسفي عند المطالبة بزيادة الاجور، وحجز البطاقات والمستندات الشخصية للعمال لعدم تركهم العمل".

ولفتت الى أن "رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال النقابي كاسترو عبدالله حضر قسما من الاجتماع، حيث رحب بالعمال وحثهم على التضامن والتكاتف والوحدة في ما بينهم لتحقيق المطالب المشروعة والمستحقة، واعلن وقوف الاتحاد الوطني ونقاباته الى جانب نقابة عمال المخابز وعمالها من اجل تحقيق المطالب لجميع العمال دون استثناء"، مشيرة الى أن "المجتمعين اتفقوا على مواصلة الاتصالات والاجتماعات لمتابعة اوضاع العمال وزيادة الاجور".

وكررت النقابة مطالبتها "وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور امين سلام بتشكيل لجنة لدراسة كلفة وصناعة ربطة الخبز، حماية لرغيف خبز الفقراء والعمال وحماية حقوق العمال لانه مع كل زيادة على سعر ربطة الخبز اشارة نظرا لارتفاع اجور العمال في صناعة الخبز".

ودعا المجتمعون "جميع اصحاب الافران لتطبيق قانون العمل على جميع العمال ودفع ساعات العمل الاضافية والراحة الاسبوعية وبدل النقل وزيادة اجور العمال بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي المنهار وتدني القيمة الشرائية للعملة الوطنية".

كما دعوا "جميع عمال المخابز والافران الى ابلاغ النقابة بالمخالفات الحاصلة في الافران مقرونة بالمستندات الرسمية لابلاغ الجهات المختصة والمعنية، ليصار الى اتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين".