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خاص - جبران باسيل والشباب: لقاء وعرض أفكار واطلاق مشاريع تعطي أمل للمستقبل

23
MARCH
2023
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يأخذ المؤتمر العام الذي ينظمه التيار الوطني الحر بذكرى 14 آذار "الطابع الشبابي" بإمتياز فقد خصصت مساحة هامة لقطاع الشباب فيه بحيث سيحاكي مصالحهم وهواجسهم وتطلعاتهم.
في المؤتمر ستطرح العديد من المشاريع الرياضية الاجتماعية والثقافية المهمة، ويشير منسق قطاع الشباب المهندس ايلي ابي رعد عبر Tayyar.org الى أن "المؤتمر سيشكل دافع كبير للشباب الذين اظهروا قدرة على التطور داخل التيار وخارجه وسيسمح بالتحضير لـYouth leadership program الذي يهدف لتخريج كادر شبابي جاهز لإستلام المسؤوليات الحزبية ليس فقط ضمن قطاع الشباب وإنما المسؤوليات الحزبية ككل"، كاشفا أنه " سيتم طرح أكثر من 23 مشروع شبابي وسيعمل التيار بكل قطاعته على تنفيذ هذه المشاريع المهمة خلال الـ2023".
يسبق المؤتمر السنوي للتيار لقاء ينظمه رئيس التيار النائب جبران باسيل مع الشباب تحت عنوان "Ask Gebran" وخلاله سيتلقى أسئلة تتمحوّر حول مكافحة الفساد، النزوح السوري وتطور التيار شبابيا FPM innovate ، ويشرح أبي رعد أن "هذا المشروع مهم جدا لشباب التيار حيث سيقومون بعرض أفكار لمشاريع انمائية، زراعية، اقتصادية أو تكنولوجية"، ومشيرا الى أن "التيار ستبنى تنفيذ أفضل ثلاثة أفكار مشاريع ويساهم في تنفيذها وتطويرها ووضعها على السكة الصحيحة"، معتبرا أن "هذه الخطوة واحدة من الخطوات التي قد تساهم في نقل اقتصادنا الريعي الى المنتج وستعطي أملا بسيطا للشباب للبقاء في لبنان كما سيسمح هذا الأمر بمساندة الشباب اللبناني والوقوف بجانبه في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة".


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