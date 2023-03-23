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أبي رميا بعد اجتماع لجنة الشباب والرياضة: سنذهب حتى النهاية في محاسبة المسؤول عن الهدر في ملف مسبح اميل لحود

23
MARCH
2023
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اجتمعت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا ومشاركة النواب الياس اسطفان وجهاد بقرادوني ورازي الحاج وبيار بوعاصي ووضاح الصادق وهاغوب ترزيان وحضور امين سر اتحاد السباحة فريد ابي رعد وممثلي مجلس الانماء والاعمار ابراهيم ابراهيم وسليم سكرية والاستشاريين المهندس رفيق خوري والمهندس طوني شمعون.
تناول الاجتماع ملف مسبح اميل لحود الاولمبي واطلعت اللجنة على السرد التاريخي لمراحل المشروع وقال ابي رميا بعد الاجتماع:" في الخلاصة ان هذا المسبح كان يجب ان يكلف ٨ ملايين دولار ونصف كحد أقصى في المرحلة الاولى التي كان فيها تحت مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، اذ بدأ العمل به في ٢٠٠٢ على ان ينتهي في ٢٠٠٧ لكن تبيّن ان دراسته تضمنت اخطاء كثيرة. ثم انتقل المشروع الى مجلس الانماء والاعمار الذي عرض ما قام به من ٢٠٠٦ حتى اليوم وتبيّن ان هذا المسبح كلّف ١٨ مليون و٤٧١ الف دولار ولا يزال غير جاهز فيما الدراسة التقديرية لاتمام هذا المسبح كانت تشير الى ارقام اقل بكثير لا تتخطى ال ٨ ملايين وخمس مئة الف دولار.
ما يشير في ابسط تقدير الى وجود هدر للمال العام قد تصل الى حد الشكوك بالضلوع بالسرقة والفساد في هذا الملف."
واعلن ابي رميا ان اللجنة ستجتمع الخميس المقبل لأخذ القرار المناسب في هذا الموضوع من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية واعطاء إخبار للقضاء المختص.

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