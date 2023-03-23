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يوضّبان المخدّرات داخل منزلهما لترويجها!

23
MARCH
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقـات العامـة بلاغٌ جاء فيه, "في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في جميع المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهولَين بتوضيب وترويج المخدّرات داخل منزل في محلة الناعمة".

وأضاف, "على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة الى تحديد هويتيهما والمنزل المستخدم من قبلهما في عمليات توضيب وترويج المخدّرات في المحلة المذكورة، وهما كل من: م. م. (مواليد عام 1953، لبناني), خ. م. (مواليد عام 1979، لبناني), كما تبيّن أنه يوجد بحق الأول مذكرتي توقيف بجرم تعاطي مخدرات".

وتابع, "بتاريخ 10-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة وبعد التأكد من وجودهما داخل المنزل في محلة الناعمة، قامت إحدى دوريات الشعبة بمداهمته وأوقفتهما بداخله، وبتفتيشهما والمنزل تم ضبط: 490 حبة يرجّح انها كبتاغون داخل 7 أكياس, 5 قطع من مادة حشيشة الكيف بأحجام مختلفة, 21 دفتر ورق لف سجائر, وأكياس نايلون صغيرة وعلب بلاستيكية فارغة تستخدم لتوضيب المخدّرات، ومبالغ مالية".

بالتحقيق معهما، "اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتوضيب المخدّرات داخل منزلهما في الناعمة وترويجها لعدد من الزبائن".

ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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