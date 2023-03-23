طقس متقلّب يسيطر على لبنان!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.



ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية ويتحول بعد الظهر الى غائم مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، فتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار محلية خفيفة موحلة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.



وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس متقلب نسبيا مع اجواء سيديمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت، حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية باردة نتيجة منخفض جوي متمركز فوق تركيا.



الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم بسحب متوسطة مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الساحل، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة.



الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية ويتحول بعد الظهر الى غائم مع ارتفاع في نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار محلية خفيفة موحلة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.



السبت: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار محلية متفرقة، ويتوقع ان تشتد خلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.



الأحد: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية متفرقة.