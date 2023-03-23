عبد اللهيان رحب بالاتفاق بين السعودية وسورية لتطبيع العلاقات

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الوطن السورية: نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي سالم عبد اللـه الجابر الصباح أمس: إنه «تم اتخاذ خطوات جيدة في المجال الإقليمي وتجري متابعتها وتسير العلاقات مع المملكة العربية السعودية في اتجاه طبيعي»، موضحاً أنه «سيجتمع قريباً مع نظيره السعودي وستستأنف أعمال سفارتي البلدين».

وأضاف عبد اللهيان: «هناك اتفاقات بناءة تجري في المنطقة»، مرحباً حسب الوكالة «بالاتفاق بين السعودية وسورية لتطبيع العلاقات وإعادة فتح القنصليات».

الاتصال بين عبد اللهيان ونظيره الكويتي جاء بعد ساعات من اتصال مماثل بين عبد اللهيان ونظيره الإماراتي عبد اللـه بن زايد حضر فيه أيضاً الترحيب بالاتفاق السعودي والإيراني وكذلك عبر الوزير الإماراتي عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين دمشق وأبوظبي إلى المستوى المنشود من أجل إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ومصالح الدول الإسلامية.